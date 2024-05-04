Появилось видео уничтожения американского танка Abrams в зоне СВО

Появилось видео уничтожения американского танка Abrams силами ВС РФ в зоне СВО

Появилось видео уничтожения произведенного в США танка Abrams Вооруженными силами России (ВС РФ) в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующий ролик приводит Telegram-канал «Архангел спецназа».

Отмечается, что изначально боевая машина была поражена посредством сброса кумулятивного боеприпаса с дрона. Затем американский танк был атакован управляемым артиллерийским снарядом «Краснополь» и «Ланцетом».

«Это огромная и слаженная работа! Все красавцы!» — говорится в посте.

Ранее в мае бойцы группировки российских войск «Центр» уничтожили в зоне СВО еще один танк Abrams.

Также сообщалось, что захваченный на СВО танк Abrams привезли на выставку трофейной техники на Поклонную гору. До этого в Минобороны показали видео с первой эвакуированной американской бронемашиной.