Появилось видео уничтожения американского танка Abrams в зоне СВО
Появилось видео уничтожения произведенного в США танка Abrams Вооруженными силами России (ВС РФ) в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующий ролик приводит Telegram-канал «Архангел спецназа».
Отмечается, что изначально боевая машина была поражена посредством сброса кумулятивного боеприпаса с дрона. Затем американский танк был атакован управляемым артиллерийским снарядом «Краснополь» и «Ланцетом».
«Это огромная и слаженная работа! Все красавцы!» — говорится в посте.
Ранее в мае бойцы группировки российских войск «Центр» уничтожили в зоне СВО еще один танк Abrams.
Также сообщалось, что захваченный на СВО танк Abrams привезли на выставку трофейной техники на Поклонную гору. До этого в Минобороны показали видео с первой эвакуированной американской бронемашиной.