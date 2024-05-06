Президент Киргизии поучаствует в параде Победы в Москве

Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в параде Победы в Москве 9 мая

Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в Параде Победы в Москве. Об этом сообщила его пресс-служба.

Сообщается, что 8 мая он примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве, а 9 мая посетит Парад Победы.

Ранее в Киргизии заявили об отмене шествия «Бессмертного полка» из соображений безопасности. Как заявили в местном МВД, такие меры были приняты для того, чтобы «исключить риски нарушения правопорядка и совершения преступлений в местах скопления людей».

Кроме того, МИД Киргизии призвал своих граждан воздержаться от поездок в Россию в связи с введенными дополнительными мерами безопасности и усиленным контролем пропуска через государственную границу.