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09:06, 6 мая 2024Экономика

Россиянам назвали способ избавиться от муравьев

Эксперт Бескровный: от муравьев поможет избавиться масло чайного дерева

Фото: Prabir Kashyap / Unsplash

Масло чайного дерева является одним из эффективных средств для отпугивания муравьев в частном доме. О способах борьбы с этими насекомыми «Российской газете» рассказал заведующий отделом обеспечения и развития государственных и иных услуг Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Олег Бескровный.

Эксперт посоветовал нанести несколько капель масла на ватный диск и протереть им плинтусы и косяки входных дверей. Также от насекомых помогут пропитанные маслом ватные шарики, оставленные по углам и в шкафах с едой. Отпугнуть муравьев поможет и эфирное масло перечной мяты. Его разводят с водой (примерно 20 капель на стакан) и распыляют у плинтусов и подоконников.

Кроме того, от насекомых можно защититься с помощью обычного мела. Муравьи не любят карбонат кальция, поэтому проведенная обычным мелом линия остановит их в буквальном смысле. Рекомендуется прочертить ее вдоль внешней стороны входной двери и по периметру частного дома.

Ранее доктор биологических наук, старший научный сотрудник кафедры зоологии животных факультета биологии МГУ Анна Банникова призвала отпугивать кротов с дачных участков с помощью кофейной гущи или едких запахов — смоченной в бензине или мазуте тряпки, испорченной рыбы, тухлых яиц, острого перца, чеснока и касторового масла.

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      Мария Черкасова
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