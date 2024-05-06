Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:31, 6 мая 2024Силовые структуры

Россиянин заколол напавшего на него с ножом друга и стал фигурантом дела

В Коми российский уголовник отнял нож и заколол напавшего на него друга

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Республике Коми предстанет перед судом обвиняемый в расправе над другом россиянин. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в феврале в общежитии на улице Ленина в поселке Водный двое друзей решили выпить алкоголь. В ходе употребления и беседы между мужчинами возникла ссора по малозначительному поводу, который привел к серьезной ссоре, закончившейся оскорблениями. В какой-то момент один из мужчин выхватил нож и бросился на 62-летнего собеседника. Но ранее судимый пенсионер получил лишь незначительное ранение, он выхватил у друга холодное оружие и заколол его 14 ударами в шею и грудь.

Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. После утверждения прокурором дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

3 мая сообщалось, что россиянка вонзила нож в уголовника из мести за обиженного мужа.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отреагировали на поручение Путина провести ядерные учения

      Пушков обвинил Макрона в лицемерии

      В Британии прокомментировали последствия ввода западных войск на Украину

      В Госдепе высказались о перемирии между Израилем и ХАМАС

      Во Франции назвали ядерные учения России предупреждением НАТО

      Си Цзиньпин напомнил европейцам о непричастности Китая к кризису на Украине

      Губернатор Воронежской области обвинил «Зенит» в затягивании времени

      Во Франции прошла очередная свадьба года. Как торжество английского миллиардера затмило свадьбы мировых звезд?

      Женщина завернула в фольгу четырех младенцев и заморозила их в холодильнике

      Израиль обвинил ХАМАС в попытке выставить страну срывающей сделку стороной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше