Россиянин заколол напавшего на него с ножом друга и стал фигурантом дела

В Коми российский уголовник отнял нож и заколол напавшего на него друга

В Республике Коми предстанет перед судом обвиняемый в расправе над другом россиянин. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в феврале в общежитии на улице Ленина в поселке Водный двое друзей решили выпить алкоголь. В ходе употребления и беседы между мужчинами возникла ссора по малозначительному поводу, который привел к серьезной ссоре, закончившейся оскорблениями. В какой-то момент один из мужчин выхватил нож и бросился на 62-летнего собеседника. Но ранее судимый пенсионер получил лишь незначительное ранение, он выхватил у друга холодное оружие и заколол его 14 ударами в шею и грудь.

Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. После утверждения прокурором дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

3 мая сообщалось, что россиянка вонзила нож в уголовника из мести за обиженного мужа.