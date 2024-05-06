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10:00, 6 мая 2024Экономика

Россиянин завалил квартиру мусором до потолка и пропал

Житель Красноярска завалил свою квартиру мусором до потолка и пропал

Фото: ngs24.ru

Житель Красноярска завалил свою квартиру мусором до потолка и пропал, оставив соседям неприятный запах на весь подъезд. Об этом сообщает портал NGS24.RU.

Речь идет о доме номер 17 на улице Коломенской в Ленинском районе. Там 69-летний мужчина захламил трехкомнатную квартиру так, что мусор видно даже с улицы. По словам соседей, россиянин жил с матерью, но позже ее не стало. Мужчина выглядел вполне адекватным, здоровался и ни с кем не ругался, но других жильцов смущали многочисленные коробки, которые были заметны из окон.

Соседи неоднократно жаловались управляющей компании на захламление квартиры, однако коммунальщики не смогли решить проблему — заявили, что мужчина им не открывает. Вскоре жители подъезда заметили, что мужчина пропал — он не появлялся в доме с 10 апреля. Соседи предполагают, что он мог не выжить под завалами мусора. Вызванные на место сотрудники спецслужб смогли только выломать дверь — пробраться сквозь хлам им не удалось.

Ранее семья из Екатеринбурга превратила квартиру в зловонную свалку. Из-за скопившегося хлама в доме расплодились тараканы. На жалобы соседей в обслуживающей организации тоже не отреагировали.

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      Нина Ташевская
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