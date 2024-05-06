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05:32, 6 мая 2024Путешествия

Россиянка побывала в Карелии и рассказала о запустении и разбитых дорогах

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская туристка побывала в Сортавале, Карелия, и рассказала о запустении и разбитых дорогах за пределами туристических зон города. Своими впечатлениями от поездки она поделилась в материале для портала «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, с развитием туризма в городе появились «цивилизованные» магазины, фонтаны и площади. При этом если заглянуть чуть дальше главной улицы, то можно увидеть запустение, разбитые дороги и разрушающиеся здания. Россиянка подчеркнула, что отношение местных властей к населению Сортавалы разочаровывает.

«Ведь все улучшения в инфраструктуре делаются исключительно ради притока туристов, тогда как уроженцы края живут в аварийных домах, вынуждены ходить и ездить по разбитым дорогам и не имеют возможности сходить хотя бы на два-три развлекательных мероприятия», — заметила туристка.

Ранее другая российская туристка отдохнула в Сочи за 267 тысяч рублей и пожаловалась на несколько неприятных моментов, которые она заметила в отеле. Россиянка высоко оценила питание и развлечения, но была разочарована платной доставкой еды в номер.

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