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08:18, 6 мая 2024Интернет и СМИ

Садальский обвинил Малышеву в своем увольнении с Первого канала

Садальский заявил, что его уволили с Первого канала из-за Елены Малышевой
Станислав Садальский

Станислав Садальский. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский обвинил телеведущую и медика Елену Малышеву в своем увольнении с Первого канала. Об этом сообщает StarHit.

В 2016 году актер Садальский вел программу «Таблетка». Шоу выходило в эфир восемь месяцев, после чего было закрыто. По словам артиста, программа имела хорошие рейтинги и нравилась зрителям, однако Малышева не справилась с такой конкуренцией.

«Меня сожрала Елена Малышева. У нее же там целый свой медицинский бизнес, и конкурент на канале ей был не нужен (...) Малышева и обозлилась, подговорила всех, чтобы меня убрали», — сказал он. Садальский добавил, что ему платили пять миллионов рублей в месяц.

Телепередача «Таблетка» выходила в эфир восемь месяцев — с 11 января по 26 августа 2016 года.

Ранее Садальский вступился за эстрадную певицу Аллу Пугачеву на фоне призывов признать ее иностранным агентом. Актер подчеркнул, что исполнительница внесла огромный вклад в культуру России.

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      Марина Совина
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