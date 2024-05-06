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11:18, 6 мая 2024Россия

Семь человек застряли в автомобиле посреди российской реки с сильным течением

В Туве семь человек застряли в автомобиле посреди реки с сильным течением
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «МЧС Республики Тыва»

В Туве семь человек застряли в автомобиле посреди реки с сильным течением. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

Автомобиль съехал в реку при переезде вброд через реку Нарын. Транспортное средство, внутри которого находились семь человек, в том числе двухлетний ребенок, съехало с колеи и застряло в воде.

Находившиеся в авто люди забрались на крышу, чтобы спастись. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали людей.

«Счет шел на секунды, поскольку сильное течение могло перевернуть машину. С помощью пожарного "Урала" сотрудникам МЧС России удалось подобраться к пострадавшим и спасти их», — говорится в сообщении МЧС.

В начале апреля автомобиль с бойцами СВО, которые ехали в Чувашию к родственникам, утонул в реке. Поиски всех пассажиров транспортного средства заняли более недели. Их не удалось спасти.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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