Семь человек застряли в автомобиле посреди российской реки с сильным течением

В Туве семь человек застряли в автомобиле посреди реки с сильным течением

В Туве семь человек застряли в автомобиле посреди реки с сильным течением. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

Автомобиль съехал в реку при переезде вброд через реку Нарын. Транспортное средство, внутри которого находились семь человек, в том числе двухлетний ребенок, съехало с колеи и застряло в воде.

Находившиеся в авто люди забрались на крышу, чтобы спастись. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали людей.

«Счет шел на секунды, поскольку сильное течение могло перевернуть машину. С помощью пожарного "Урала" сотрудникам МЧС России удалось подобраться к пострадавшим и спасти их», — говорится в сообщении МЧС.

В начале апреля автомобиль с бойцами СВО, которые ехали в Чувашию к родственникам, утонул в реке. Поиски всех пассажиров транспортного средства заняли более недели. Их не удалось спасти.