Шольц оценил начало российских ядерных учений

Канцлер Шольц заявил о недопустимости использования ядерного оружия на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц дал оценку началу российских ядерных учений на своей странице в соцсети X.

«Что касается ядерных учений, объявленных Россией: всегда важно четко сказать, что ядерное оружие не должно использоваться в этой войне», — говорится в публикации.

До этого Шольц заявил, что НАТО помогает обороняться Киеву, но при этом не находится в состоянии войны с Москвой. Он подчеркнул, что важно не допустить прямого столкновения России и североатлантического альянса.

6 мая президент России Владимир Путин поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. Они станут ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ, объяснили в Минобороны.