Спикер парламента Армении заявил об отсутствии сожалений из-за критики России

Спикер парламента Армении Симонян прокомментировал свои антироссийские заявления

Парламент Армении ответил на письмо Совета Федерации, которое направили по поручению председателя верхней палаты парламента России Валентины Матвиенко из-за антироссийских заявлений ее армянского коллеги Алена Симоняна. Об этом сообщает ТАСС.

Симонян заявил, что глава парламентской постоянной комиссии Саргис Ханданян через два дня ответил на письмо после его получения. При этом он не стал раскрывать подробности ответа армянской стороны. Однако спикер парламента Армении указал, что «не пожалел о своих высказываниях».

Ранее Симонян заявлял, что Ереван защищает территориальную целостность Украины так же, как и Молдавии, Грузии и Кипра. Он обвинил Россию в «организации кампании угроз и дезинформации против Армении». Позже Матвиенко предложила направить письменный запрос в правительство Армении с целью узнать, от чьего имени выступал Симонян.

