ВСУ вынуждены искать новые маршруты для доставки техники после потери Очеретино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после потери поселка Очеретино вынуждены искать новые маршруты для доставки техники — железнодорожная станция в населенном пункте много лет служила важным транспортным узлом для украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).

«Через ж/д станцию в Очеретино украинская сторона много лет гнала большой поток техники и боеприпасов, которые потом распределялись по линии фронта на донецком направлении», — заявил собеседник агентства.

По его словам, станция имела стратегическую важность в вопросе снабжения ВСУ на позициях в Авдеевке и ее окрестностях. Теперь же украинские войска вынуждены отойти вглубь обороны и выстраивать новые маршруты.

5 мая стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Очеретино. 23 апреля сообщалось, что украинская бригада оставила поселок без распоряжения военного командования.