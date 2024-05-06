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12:33, 6 мая 2024Россия

Стало известно об отмене заседания Госдумы 8 мая

ТАСС: спикер ГД Володин отменил пленарное заседание парламента 8 мая

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отменил пленарное заседание нижней палаты парламента 8 мая. Об этом стало известно ТАСС.

Агентство сообщило об этом со ссылкой на источник в Госдуме. В чем причина отмены заседания, не уточняется.

Вместо заседания 8 мая парламент соберется 10 числа.

Как сообщалось ранее, в случае ободрения президентом России Владимиром Путиным после инаугурации кандидатуры премьер-министра, Дума уже 8 мая могла бы одобрить его кандидатуру.

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      Марк Леонов
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