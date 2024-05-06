Во Франции прошла очередная свадьба года. Как торжество английского миллиардера затмило свадьбы мировых звезд?
Во Франции отгремела церемония бракосочетания миллиардера Умара Камани и модели Нады Адель, которую в соцсетях уже окрестили очередной свадьбой года. Четырехдневное торжество, на которое пара потратила миллионы долларов, посетили не только именитые богачи, но и главные звезды. На создание только одного роскошного наряда невесты у модного дома Christian Dior ушло 540 часов. Как свадьба бизнесмена затмила торжества других мировых знаменитостей — в материале «Ленты.ру».
Умар Камани и Нада Камани праздновали свадьбу четыре дня
Генеральный директор популярнейшего британского бренда PrettyLittleThing Умар Камани и его избранница отметили свадьбу на Лазурном берегу Франции. Гости и молодожены расположились в роскошном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc, стоимость номера в котором составляет 3000 фунтов стерлингов за ночь (345 тысяч рублей).
Празднование началось с расслабленной вечеринки у бассейна с видом на Средиземное море, где молодожены встречали именитых гостей, одетых исключительно в белые наряды, как того требовал дресс-код.
составила стоимость свадьбы
В то же время невеста облачилась в эксклюзивное облегающее платье авторства ливанского модельера Зухаира Мурада. Наряд дополняли тонкие бретели, расшитые драгоценными камнями. В качестве украшений манекенщица выбрала кольцо с бриллиантом весом 21 карат, привезенное знаменитым нью-йоркским ювелиром Ричардом Некталовым.
Избранник Адель, в свою очередь, предстал перед публикой в костюме люксового бренда Tom Ford и роскошных часах Patek Philippe стоимостью 730 тысяч фунтов стерлингов (84,2 миллиона рублей).
Фото: @manishmalhotra05
В список гостей вошли супермодель Наоми Кэмпбелл, актриса Тесса Томпсон, комик Рассел Питерс, певица Кристина Милиан и футболист Рио Фердинанд. Также церемонию посетили главный редактор Vogue Arabia Мануэль Арно и генеральный директор Фонда кинофестиваля Красного моря Мохаммед Аль Турки.
Приглашенных развлекали артисты, исполнявшие танец живота и трюки с огнем. Новобрачные наняли и мастеров татуировок хной, которые предлагали разрисовать тела гостей. Завершился вечер впечатляющим фейерверком.
На создание подвенечного платья ушло 540 часов
На второй день 36-летний бизнесмен и 31-летняя модель продолжили свадебное торжество масштабной церемонией в западном стиле. Праздничное мероприятие прошло в беседке на Большой аллее отеля, которую украсили бутонами нескольких тысяч белых роз. В декоре также сделали акцент на сверкающих люстрах, которые отражали свет заходящего солнца.
Кадр: @f1john
Легендарный итальянский исполнитель Андреа Бочелли в сопровождении оркестра исполнил песню «Молитва», когда невеста шла к алтарю в сияющем белом платье с длинным шлейфом — его создавали по индивидуальному заказу модельера Марии Грации Кьюри.
540 часов ушло на создание платья невесты бренда Christian Dior
Жених же предпочел классический черный смокинг марки Tom Ford, белую рубашку и галстук-бабочку. «Что я могу сказать? Я потерял дар речи, когда увидел Наду в этом платье. Это был самый эмоциональный момент», — признался Камани.
Первая встреча у алтаря стала одним из самых запоминающихся моментов, рассказали молодожены журналистам. «Об этом мечтает каждая маленькая девочка, но сделать праздник в таком стиле, в красивой обстановке — и, конечно же, с мужчиной моей мечты — это действительно была сказка», — восхитилась виновница торжества.
На свадьбе присутствовали Мэрайя Кэри и Наоми Кэмпбелл
За романтической церемонией последовал торжественный ужин, после которого была запланирована танцевальная вечеринка. На ней гостей развлекала культовая американская певица Мэрайя Кэри. 55-летняя исполнительница вышла на сцену в прозрачном платье Dior из усыпанной массивными стразами ткани.
Кадр: @lucymeck1
Мэрайя Кэри — не единственная приглашенная звезда, которая впечатляла публику своим экстравагантным внешним видом. 53-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл несколько раз меняла образы: сначала ее заметили в корсетном платье бледно-персикового цвета, а затем она переоделась в пышное фиолетовое платье с яркими перьями.
Чтобы отдать дань традициям, влюбленные провели и традиционную индийскую свадьбу с широким застольем и музыкой Болливуда. В этот день жених и невеста были в белых сверкающих образах, расшитых кружевом и бисером. Помимо этого, шеи молодоженов были украшены гирляндами из бутонов белых роз, а на невесте красовались бриллиантовые украшения.
Четырехдневный праздник завершился непринужденным барбекю, на котором гости смогли расслабиться и попрощаться друг с другом.
«Свадьба в любимом месте, в окружении людей, которых мы любим, казалось совершенной мечтой. Наша задача заключалась в том, чтобы найти лучший способ реализовать эту мечту», — описывала роскошное торжество сама невеста.