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21:22, 6 мая 2024Ценности

Во Франции прошла очередная свадьба года. Как торжество английского миллиардера затмило свадьбы мировых звезд?

Во Франции прошла свадьба миллиардера Умара Камани за 25 млн долларов

Кадр: @carlitoasa

Во Франции отгремела церемония бракосочетания миллиардера Умара Камани и модели Нады Адель, которую в соцсетях уже окрестили очередной свадьбой года. Четырехдневное торжество, на которое пара потратила миллионы долларов, посетили не только именитые богачи, но и главные звезды. На создание только одного роскошного наряда невесты у модного дома Christian Dior ушло 540 часов. Как свадьба бизнесмена затмила торжества других мировых знаменитостей — в материале «Ленты.ру».

Умар Камани и Нада Камани праздновали свадьбу четыре дня

Генеральный директор популярнейшего британского бренда PrettyLittleThing Умар Камани и его избранница отметили свадьбу на Лазурном берегу Франции. Гости и молодожены расположились в роскошном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc, стоимость номера в котором составляет 3000 фунтов стерлингов за ночь (345 тысяч рублей).

Празднование началось с расслабленной вечеринки у бассейна с видом на Средиземное море, где молодожены встречали именитых гостей, одетых исключительно в белые наряды, как того требовал дресс-код.

$25
млн

составила стоимость свадьбы

В то же время невеста облачилась в эксклюзивное облегающее платье авторства ливанского модельера Зухаира Мурада. Наряд дополняли тонкие бретели, расшитые драгоценными камнями. В качестве украшений манекенщица выбрала кольцо с бриллиантом весом 21 карат, привезенное знаменитым нью-йоркским ювелиром Ричардом Некталовым.

Избранник Адель, в свою очередь, предстал перед публикой в костюме люксового бренда Tom Ford и роскошных часах Patek Philippe стоимостью 730 тысяч фунтов стерлингов (84,2 миллиона рублей).

Индийский дизайнер Маниш Малхотра и молодожены

Фото: @manishmalhotra05

В список гостей вошли супермодель Наоми Кэмпбелл, актриса Тесса Томпсон, комик Рассел Питерс, певица Кристина Милиан и футболист Рио Фердинанд. Также церемонию посетили главный редактор Vogue Arabia Мануэль Арно и генеральный директор Фонда кинофестиваля Красного моря Мохаммед Аль Турки.

Приглашенных развлекали артисты, исполнявшие танец живота и трюки с огнем. Новобрачные наняли и мастеров татуировок хной, которые предлагали разрисовать тела гостей. Завершился вечер впечатляющим фейерверком.

На создание подвенечного платья ушло 540 часов

На второй день 36-летний бизнесмен и 31-летняя модель продолжили свадебное торжество масштабной церемонией в западном стиле. Праздничное мероприятие прошло в беседке на Большой аллее отеля, которую украсили бутонами нескольких тысяч белых роз. В декоре также сделали акцент на сверкающих люстрах, которые отражали свет заходящего солнца.

Третий день празднования свадьбы Умара Камани и Нады Адель

Кадр: @f1john

Легендарный итальянский исполнитель Андреа Бочелли в сопровождении оркестра исполнил песню «Молитва», когда невеста шла к алтарю в сияющем белом платье с длинным шлейфом — его создавали по индивидуальному заказу модельера Марии Грации Кьюри.

540 часов ушло на создание платья невесты бренда Christian Dior

Жених же предпочел классический черный смокинг марки Tom Ford, белую рубашку и галстук-бабочку. «Что я могу сказать? Я потерял дар речи, когда увидел Наду в этом платье. Это был самый эмоциональный момент», — признался Камани.

Первая встреча у алтаря стала одним из самых запоминающихся моментов, рассказали молодожены журналистам. «Об этом мечтает каждая маленькая девочка, но сделать праздник в таком стиле, в красивой обстановке — и, конечно же, с мужчиной моей мечты — это действительно была сказка», — восхитилась виновница торжества.

На свадьбе присутствовали Мэрайя Кэри и Наоми Кэмпбелл

За романтической церемонией последовал торжественный ужин, после которого была запланирована танцевальная вечеринка. На ней гостей развлекала культовая американская певица Мэрайя Кэри. 55-летняя исполнительница вышла на сцену в прозрачном платье Dior из усыпанной массивными стразами ткани.

Американская певица Мэрайя Кэри выступает на свадьбе

Кадр: @lucymeck1

Мэрайя Кэри — не единственная приглашенная звезда, которая впечатляла публику своим экстравагантным внешним видом. 53-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл несколько раз меняла образы: сначала ее заметили в корсетном платье бледно-персикового цвета, а затем она переоделась в пышное фиолетовое платье с яркими перьями.

Чтобы отдать дань традициям, влюбленные провели и традиционную индийскую свадьбу с широким застольем и музыкой Болливуда. В этот день жених и невеста были в белых сверкающих образах, расшитых кружевом и бисером. Помимо этого, шеи молодоженов были украшены гирляндами из бутонов белых роз, а на невесте красовались бриллиантовые украшения.

Четырехдневный праздник завершился непринужденным барбекю, на котором гости смогли расслабиться и попрощаться друг с другом.

«Свадьба в любимом месте, в окружении людей, которых мы любим, казалось совершенной мечтой. Наша задача заключалась в том, чтобы найти лучший способ реализовать эту мечту», — описывала роскошное торжество сама невеста.

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      Екатерина Ештокина
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