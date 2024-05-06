Во Франции прошла очередная свадьба года. Как торжество английского миллиардера затмило свадьбы мировых звезд?

Во Франции прошла свадьба миллиардера Умара Камани за 25 млн долларов

Во Франции отгремела церемония бракосочетания миллиардера Умара Камани и модели Нады Адель, которую в соцсетях уже окрестили очередной свадьбой года. Четырехдневное торжество, на которое пара потратила миллионы долларов, посетили не только именитые богачи, но и главные звезды. На создание только одного роскошного наряда невесты у модного дома Christian Dior ушло 540 часов. Как свадьба бизнесмена затмила торжества других мировых знаменитостей — в материале «Ленты.ру».

Умар Камани и Нада Камани праздновали свадьбу четыре дня

Генеральный директор популярнейшего британского бренда PrettyLittleThing Умар Камани и его избранница отметили свадьбу на Лазурном берегу Франции. Гости и молодожены расположились в роскошном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc, стоимость номера в котором составляет 3000 фунтов стерлингов за ночь (345 тысяч рублей).

Празднование началось с расслабленной вечеринки у бассейна с видом на Средиземное море, где молодожены встречали именитых гостей, одетых исключительно в белые наряды, как того требовал дресс-код.

$25 млн составила стоимость свадьбы

В то же время невеста облачилась в эксклюзивное облегающее платье авторства ливанского модельера Зухаира Мурада. Наряд дополняли тонкие бретели, расшитые драгоценными камнями. В качестве украшений манекенщица выбрала кольцо с бриллиантом весом 21 карат, привезенное знаменитым нью-йоркским ювелиром Ричардом Некталовым.

Избранник Адель, в свою очередь, предстал перед публикой в костюме люксового бренда Tom Ford и роскошных часах Patek Philippe стоимостью 730 тысяч фунтов стерлингов (84,2 миллиона рублей).

Индийский дизайнер Маниш Малхотра и молодожены Фото: @manishmalhotra05

В список гостей вошли супермодель Наоми Кэмпбелл, актриса Тесса Томпсон, комик Рассел Питерс, певица Кристина Милиан и футболист Рио Фердинанд. Также церемонию посетили главный редактор Vogue Arabia Мануэль Арно и генеральный директор Фонда кинофестиваля Красного моря Мохаммед Аль Турки.

Приглашенных развлекали артисты, исполнявшие танец живота и трюки с огнем. Новобрачные наняли и мастеров татуировок хной, которые предлагали разрисовать тела гостей. Завершился вечер впечатляющим фейерверком.

На создание подвенечного платья ушло 540 часов

На второй день 36-летний бизнесмен и 31-летняя модель продолжили свадебное торжество масштабной церемонией в западном стиле. Праздничное мероприятие прошло в беседке на Большой аллее отеля, которую украсили бутонами нескольких тысяч белых роз. В декоре также сделали акцент на сверкающих люстрах, которые отражали свет заходящего солнца.

Третий день празднования свадьбы Умара Камани и Нады Адель Кадр: @f1john

Легендарный итальянский исполнитель Андреа Бочелли в сопровождении оркестра исполнил песню «Молитва», когда невеста шла к алтарю в сияющем белом платье с длинным шлейфом — его создавали по индивидуальному заказу модельера Марии Грации Кьюри.

540 часов ушло на создание платья невесты бренда Christian Dior

Жених же предпочел классический черный смокинг марки Tom Ford, белую рубашку и галстук-бабочку. «Что я могу сказать? Я потерял дар речи, когда увидел Наду в этом платье. Это был самый эмоциональный момент», — признался Камани.

Первая встреча у алтаря стала одним из самых запоминающихся моментов, рассказали молодожены журналистам. «Об этом мечтает каждая маленькая девочка, но сделать праздник в таком стиле, в красивой обстановке — и, конечно же, с мужчиной моей мечты — это действительно была сказка», — восхитилась виновница торжества.

На свадьбе присутствовали Мэрайя Кэри и Наоми Кэмпбелл

За романтической церемонией последовал торжественный ужин, после которого была запланирована танцевальная вечеринка. На ней гостей развлекала культовая американская певица Мэрайя Кэри. 55-летняя исполнительница вышла на сцену в прозрачном платье Dior из усыпанной массивными стразами ткани.

Американская певица Мэрайя Кэри выступает на свадьбе Кадр: @lucymeck1

Мэрайя Кэри — не единственная приглашенная звезда, которая впечатляла публику своим экстравагантным внешним видом. 53-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл несколько раз меняла образы: сначала ее заметили в корсетном платье бледно-персикового цвета, а затем она переоделась в пышное фиолетовое платье с яркими перьями.

Чтобы отдать дань традициям, влюбленные провели и традиционную индийскую свадьбу с широким застольем и музыкой Болливуда. В этот день жених и невеста были в белых сверкающих образах, расшитых кружевом и бисером. Помимо этого, шеи молодоженов были украшены гирляндами из бутонов белых роз, а на невесте красовались бриллиантовые украшения.

Четырехдневный праздник завершился непринужденным барбекю, на котором гости смогли расслабиться и попрощаться друг с другом.

«Свадьба в любимом месте, в окружении людей, которых мы любим, казалось совершенной мечтой. Наша задача заключалась в том, чтобы найти лучший способ реализовать эту мечту», — описывала роскошное торжество сама невеста.