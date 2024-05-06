СВР: страны Запада обеспокоены апатией и дезертирством среди украинцев

Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что на Западе крайне обеспокоены увеличением апатии среди украинского населения и дезертирства среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что среди украинского населения растет апатия и недоверие к государственным институтам. Помимо этого, увеличивается количество дезертиров среди военных ВСУ.

Также СВР отметила, что западные страны не хотят смещения Зеленского с президентского поста, так как на него завязаны схемы военного финансирования. Поэтому Запад призывает «проявлять сдержанность» оппонентов Зеленского.

Ранее в Верховной Раде Украины признали случаи мобилизации людей с отсрочкой. Украинцев, пришедших получить бронирование от армии, против их воли увозят в военные учебные центры.