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11:19, 6 мая 2024Бывший СССР

СВР заявила об обеспокоенности Запада апатией среди украинцев

СВР: страны Запада обеспокоены апатией и дезертирством среди украинцев
СюжетНаселение России:

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что на Западе крайне обеспокоены увеличением апатии среди украинского населения и дезертирства среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что среди украинского населения растет апатия и недоверие к государственным институтам. Помимо этого, увеличивается количество дезертиров среди военных ВСУ.

Также СВР отметила, что западные страны не хотят смещения Зеленского с президентского поста, так как на него завязаны схемы военного финансирования. Поэтому Запад призывает «проявлять сдержанность» оппонентов Зеленского.

Ранее в Верховной Раде Украины признали случаи мобилизации людей с отсрочкой. Украинцев, пришедших получить бронирование от армии, против их воли увозят в военные учебные центры.

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      Илья Таксюр
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