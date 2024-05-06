Сына Николаса Кейджа обвинили в жестком избиении матери

TMZ: сын Николаса Кейджа жестко избил мать во время ссоры

33-летнего сына американского актера Николаса Кейджа Вестона Коппола обвинили в жестком избиении своей матери, артистки Кристины Фалтон. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, инцидент произошел в доме 56-летней Фалтон в Лос-Анджелесе. Мать и сын поссорились, после чего Вестон подверг родительницу избиению. В результате, женщине понадобилась помощь врачей. Полицейские начали расследование дела, однако сын актеров пока не задержан — сразу после случившегося он скрылся из дома матери.

На днях папарацци заметили Кристину Фалтон на одной из улиц Лос-Анджелеса. Отмечается, что у женщины были огромные синяки на лице, а также кровоподтек под глазом. Сама артистка отказалась выдвигать обвинения против близкого родственника.

Ранее Николас Кейдж ответил на вопрос о съемках в сериале про Человека-паука Нуара.