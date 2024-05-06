Токаев рассказал об огромном вкладе Казахстана в победу над фашизмом

Токаев: Казахстан внес огромный вклад в победу над фашизмом

Казахстан внес огромный вклад в победу над фашизмом в годы Второй мировой войны. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает портал Inbusiness.kz.

«В следующем году весь мир будет широко отмечать 80-летие Победы. Учитывая огромный вклад Казахстана в разгром фашизма, приближающийся юбилей имеет особое значение и для нашей страны», — заявил глава государства.

Токаев отметил, что в республике уже начали подготовку к проведению праздничного юбилея Дня Победы.

Ранее стало известно, что 8 мая Токаев прибудет в Россию с рабочим визитом. На следующий день он посетит парад Победы.