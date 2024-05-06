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19:19, 6 мая 2024Бывший СССР

Токаев рассказал об огромном вкладе Казахстана в победу над фашизмом

Токаев: Казахстан внес огромный вклад в победу над фашизмом

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Казахстан внес огромный вклад в победу над фашизмом в годы Второй мировой войны. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает портал Inbusiness.kz.

«В следующем году весь мир будет широко отмечать 80-летие Победы. Учитывая огромный вклад Казахстана в разгром фашизма, приближающийся юбилей имеет особое значение и для нашей страны», — заявил глава государства.

Токаев отметил, что в республике уже начали подготовку к проведению праздничного юбилея Дня Победы.

Ранее стало известно, что 8 мая Токаев прибудет в Россию с рабочим визитом. На следующий день он посетит парад Победы.

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      Глеб Палехов
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