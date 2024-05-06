Украинские школьники будут учиться на год дольше

Депутат Рады Бабак: срок обучения школьников на Украине вырастет с 11 до 12 лет

Депутат Верховной Рады, член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак рассказал, что срок обучения украинских школьников вырастет с 11 до 12 лет. Его слова приводит издание Новости.Live.

«Те, кто сейчас в шестом классе или младше, будут учиться 12 лет. Это масштабная реформа», — заявил он.

По словам политика, данная инициатива направлена на уменьшение количества изучаемых школьниками дисциплин и выбор ими ряда профильных предметов.

Ранее стало известно, что численность рабочей силы среди гражданского населения работоспособного возраста сократилась на Украине в 2023 году более чем на четверть по сравнению с 2021 годом.