Украинские водители грузовиков нашли способ сбежать за границу

«Страна»: украинские водители бросают грузовики за границей и сбегают в Европу

Украинские водители грузовиков, осуществляющие международные перевозки, бросают машины после пересечения границы и сбегают в Европу. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна».

По словам перевозчиков, которые сталкивались с такой проблемой, иногда водители после пересечения границы оставляют автомобили с грузом прямо на стоянке, отключают телефон и уезжают. Однако таких случаев не слишком много, ведь они несут ответственность за сохранность груза.

«Чаще грузовики бросают после того как разгружаются: ставят на стоянку, сбрасывают геолокацию и уезжают», — рассказал представитель одной из транспортных компаний.

Мужчины, по его словам, специально получают водительские права нужной категории, чтобы устроиться и работать водителем и уехать за границу. «У нас небольшая компания, всего 15 фур, из которых только 7 ездит за границу, поэтому туда мы отправляем только тех людей, в которых уверены, которые давно с нами работают», — отметил собеседник издания.

Кроме того, по его словам, из-за сбегающих водителей у компании, которая его наняла, могут быть проблемы — ее сотрудникам начнут отказывать в пересечении границы.