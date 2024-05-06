Украинские военные рассказали о трате личных средств на нужды подразделения

Бойцы ВСУ рассказали, что тратят личные средства на нужды подразделения

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) тратят личные средства на нужды подразделения. Об этом рассказал украинский военный психолог Андрей Козинчук, его цитирует «УНИАН».

«Я трачу процентов 70. А 30 процентов — на себя любимого», — сказал он.

Козинчук отметил, что военные ВСУ тратят личные средства на нужды подразделения по-разному: кто-то больше, а кто-то меньше. По его словам, деньги в том числе уходят на покупку запчастей и ремонт техники.

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Рахманин рассказал, что солдаты ВСУ недовольны работой главы Минобороны Рустема Умерова, в частности качеством поставок еды в армию. Как отметил Рахманин, что проблема Минобороны состоит в том, что ведомством управляют люди без военного и армейского опыта.