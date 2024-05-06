Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:49, 6 мая 2024Бывший СССР

Украинские военные рассказали о трате личных средств на нужды подразделения

Бойцы ВСУ рассказали, что тратят личные средства на нужды подразделения

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) тратят личные средства на нужды подразделения. Об этом рассказал украинский военный психолог Андрей Козинчук, его цитирует «УНИАН».

«Я трачу процентов 70. А 30 процентов — на себя любимого», — сказал он.

Козинчук отметил, что военные ВСУ тратят личные средства на нужды подразделения по-разному: кто-то больше, а кто-то меньше. По его словам, деньги в том числе уходят на покупку запчастей и ремонт техники.

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Рахманин рассказал, что солдаты ВСУ недовольны работой главы Минобороны Рустема Умерова, в частности качеством поставок еды в армию. Как отметил Рахманин, что проблема Минобороны состоит в том, что ведомством управляют люди без военного и армейского опыта.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Польский судья отказался от должности и попросил защиты у Лукашенко. Он обвинил Варшаву в нечестной политике

      Путин заявил об экономической агрессии против России

      Стало известно о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги

      Украина выпустила по территории России семь снарядов РСЗО «Вампир»

      Сообщения о выступлении Орбакайте в Кремлевском дворце опровергли

      Си Цзиньпин ответил на претензии главы Еврокомиссии

      Украинский тяжелоатлет-чемпион погиб в зоне СВО

      В России обозначили условие применения ядерного оружия

      Президент Таджикистана посетит парад Победы в Москве

      В Великобритании размножились мохнатые прыгающие пауки-иммигранты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше