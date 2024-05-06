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07:49, 6 мая 2024Россия

Уровень тревожности россиян после теракта в «Крокусе» снизился

ФОМ: уровень тревожности жителей России после теракта в «Крокусе» снизился

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Уровень тревожности россиян после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» снизился и составил 37 процентов — это самый низкий показатель с конца марта. Соответствующие данные за 26–28 апреля привел фонд «Общественное мнение» (ФОМ), пишут «Ведомости».

Пика уровень тревожности жителей России составил после теракта 22 марта. Он вырос на 8 процентных пунктов: с 34 процентов 10 марта до 42 процентов 25 марта. Впоследствии с 29 по 31 марта тревогу ощущали 44 процента опрошенных, с 5 по 7 апреля — 40 процентов, с 12 по 14 апреля — 43 процента.

По данным социологов, теракт постепенно уходит из информационного пространства, что подтверждают данные опросов. Самым запоминающимся событием сейчас теракт в «Крокусе» назвали 4 процента респондентов, что на 30 процентных пунктов ниже, чем это было в конце марта. На первом месте среди запоминающихся событий вернулась специальная военная операция (23 процента), затем идут паводки в регионах России (13) и арест замминистра обороны Тимура Иванова (4).

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Ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман обратил внимание, что для возвращения показателей тревожности к дотерактному уровню потребовалось около месяца. Это отчасти связано с традиционным «предпраздничным фактором» перед майскими длинными выходными, пояснил специалист. В свою очередь, психолог Андрей Рощин счел, что снижение уровня тревожности также связано с адаптацией психики к чрезвычайной ситуации.

Сразу после теракта в «Крокусе» социологи зафиксировали рост тревоги среди россиян. Высокий уровень тревожности россиян после теракта в «Крокусе» также фиксировали и психологи из МЧС, Российского Красного Креста, НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского и специалисты из онлайн-сервисов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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