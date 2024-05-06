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21:30, 6 мая 2024Мир

В Британии прокомментировали последствия ввода западных войск на Украину

Меркурис: Россия четко обозначила последствия ввода западных войск на Украину

Фото: Unsplash

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Россия четко отреагировала на сообщения о возможном вводе западных войск на Украину. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Меркурис подчеркнул, что россияне отвечают на возможные угрозы от западных стран.

«Они начинают учения с применением тактического ядерного оружия и готовятся к возможному развертыванию западных армий на Украине. Они четко дают понять, что, если это произойдет, то начнутся военные действия России с НАТО», — отметил он.

2 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж все еще допускает отправку войск на Украину. Он снова подтвердил намерение и дальше помогать Киеву оружием. При этом глава государства подчеркнул, что сохранение авторитета Франции вынуждает его не раскрывать все военные планы.

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      Марина Совина
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