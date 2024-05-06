В Эстонии призвали Киев мобилизовать еще два миллиона человек

Подполковник ВС Эстонии Куннас: ради победы Киев должен удвоить состав ВСУ

Ради победы в конфликте Киев должен удвоить численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) и мобилизовать еще два миллиона человек. К радикальным мерам по увеличению личного состава украинской армии призвал подполковник Вооруженных сил (ВС) Эстонии в отставке Лео Куннас, передает портал ERR.ee.

«Чтобы выиграть войну, Украине нужно увеличить армию, вооруженные силы как минимум до полутора миллионов, а лучше до двух миллионов, потому что это позволит регулярно ротировать подразделения на линии фронта, а также создать резервы, необходимые для наступления», — заявил военный.

Куннас добавил, что всей помощи, которую Киев получит в течение лета и осени 2024 года от США и Европы, будет недостаточно для проведения контрнаступления оперативного или стратегического уровня.

Ранее о неспособности сравнять силы с Россией заявили в ВСУ. По словам экс-генерала украинской армии Игоря Романенко, даже 60 миллиардов долларов помощи Киеву из США не позволят украинским войскам преодолеть разрыв в военной мощи с Вооруженными силами России.