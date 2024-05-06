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12:03, 6 мая 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о продлении выставки трофейной техники ВСУ в Москве

Песков: вопрос о продлении выставки трофейной техники в ведении Минобороны
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вопрос о продлении выставки трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Поклонной горе в Москве находится в ведении Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопросы журналистов о сроках выставки, представитель Кремля напомнил, что именно Минобороны является ее организаторами. При этом он подчеркнул, что экспозиция пользуется большим успехом у россиян. «Конечно, и наши коллеги в министерстве обороны услышат это ваше обращение, наверняка, и рассмотрят его», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что на выставку трофейной техники в Москве привезли произведенные в США танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. Обе боевые машины захвачены российскими военнослужащими во время наступления в районе Бердычей на авдеевском направлении специальной военной операции.

Выставка трофейной техники в парке Победы на Поклонной горе открылась 1 мая и продлится до начала лета. На ней выставили вооружение, поставленное ВСУ из США, Великобритании, Франции, Турции, Австрии и других стран. Помимо прочего, среди экспонатов демонстрируется танк Leopard и боевая машина пехоты Marder.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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