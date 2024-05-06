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20:45, 6 мая 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о причинах взятия села Котляровка

Марочко: освобождение Котляровки — вполне закономерный факт

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о причинах взятия Вооруженными силами России населенного пункта Котляровки в Харьковской области, назвав это закономерным фактов. Его слова приводит ТАСС.

«Освобождение Котляровки — это вполне закономерный факт, поскольку наши войска ранее заняли более выгодные рубежи и позиции на северо-востоке и востоке этого населенного пункта. Там преобладающие и господствующие высоты, которые как раз и поспособствовали освобождению данного населенного пункта», — заявил Марочко.

По его словам, украинские войска несли ощутимые потери в данном населенном пункте, поскольку позиции подразделений ВСУ «были как на ладони». На данный момент войска Украины отошли на позиции к трассе H-26 и пытаются закрепиться на оборудованных ранее позициях.

О взятии села Котляровка сообщали бойцы в опубликованном обращении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах группа военнослужащих сообщает о взятии населенного пункта. «Продолжаем освобождать наши земли дальше. Слава России!» — говорит один из них.

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      Валентин Карант
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