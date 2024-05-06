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18:19, 6 мая 2024Мир

В МИД России связали ядерные учения с воинственной риторикой НАТО

МИД: ядерные учения России следует связывать с воинственной риторикой НАТО

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Рассматривая предстоящие учения России по применению нестратегического ядерного оружия, этот шаг необходимо связывать с воинственной риторикой НАТО. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России в заявлении на своем сайте.

«Данное мероприятие следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и предпринятых рядом стран НАТО резко дестабилизирующих действий, направленных на нагнетание силового давления на Российскую Федерацию и создание дополнительных угроз безопасности», — указано в заявлении.

В МИД отметили, что риторика НАТО также была нацелена на «создание дополнительных угроз безопасности нашей страны в привязке к конфликту на Украине и вокруг нее».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предстоящая отработка применения ядерного оружия связана со словами западных лидеров об отправке войск на Украину.

6 мая президент России Владимир Путин дал поручение о проведении учений по применению нестратегического ядерного оружия. Генштаб готовится к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ).

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      Елизавета Мытарева
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