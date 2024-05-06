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19:18, 6 мая 2024Моя страна

В Новосибирской области спасли медвежонка-девочку

В Новосибирской области в лесу у трассы спасли истощенную медвежонка-девочку

Фото: Jordi Vich Navarro / Unsplash

В Болотнинском районе Новосибирской области спасли медвежонка-девочку. Об этом сообщает издание NGS.

Выяснилось, что животное нашли неподалеку от трассы в лесу в 30 километрах от Болотного. Волонтер Стася рассказала, что сначала ее знакомые подумали, что там лежит щенок, но, присмотревшись, увидели, что это медвежонок. Они позвонили волонтерам, которые сообщили о ситуации в Минприроды Новосибирской области, и с ними связались егеря.

«Мы сообщили, что медвежонок в ужасном состоянии. Это медвежонок-девочка, она просто лежала и дышала. Мы вообще сначала подумали, что она умерла. Истощение очень сильное, медвежонку около четырех месяцев, при этом вес четыре килограмма», — заявила собеседница издания.

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Специалисты отвезли детеныша в ветеринарную клинику, где с нее сняли около сотни клещей. «Ветеринары занимаются медвежонком. Как только они сообщат о стабилизации его состояния, будем думать, что делать и как животное реабилитировать. И получится ли его со временем вернуть в естественную среду», — уточнили в пресс-службе Минприроды.

В марте раненого тюлененка принесло на льдине в центр города Находка. По словам сотрудников реабилитационного центра «Тюлень», молодая ларга (дальневосточная нерпа) «выглядела не очень». Животное спасли и доставили в реабилитационный центр в Тавричанке.

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      Майя Пономаренко
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