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11:50, 6 мая 2024Экономика

В России выросли продажи легких коммерческих машин

«Автостат»: продажи легких коммерческих автомобилей в России выросли на 30,8 %

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

По итогам апреля 2024 года суммарный объем продаж легких коммерческих автомобилей (LCV) увеличился на 30,8 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 9374 единицы. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на статистические данные аналитиков АО «ППК».

К сегменту LCV относятся малотоннажные грузовые автомобили. В сравнении с мартом 2024-го показатель вырос на 3,4 процента. Лидером по объему реализации подобных машин в стране остался отечественный бренд GAZ. На его долю пришлось более половины российского рынка (56 процента, 5241 проданная машина).

В четверке лидеров по уровню востребованности оказались еще три российские марки. Вторую строчку занял УАЗ (1602 машины), Sollers (833 единицы) и LADA (697). Замкнул топ-5 китайский Dongfeng с результатом в 184 проданных автомобиля. В свою очередь, самой популярной моделью в сегменте LCV у россиян оказалась GAZ Gazelle NEXT (35 процентов рынка).

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Автостата» сообщила о снижении объема продаж новых автомобилей в России на 6,5 процента по итогам апреля. Речь идет о спаде в месячном выражении. За второй месяц весны в стране было продано 137 тысяч подобных автомобилей.

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      Анатолий Акулов
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