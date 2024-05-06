В российских городах распространили фейковые приглашения на «Бессмертный полк»

В городах РФ распространили фейковые приглашения на акцию «Бессмертный полк»

В сети появились посты о том, что в Липецке, Смоленске и Элисте якобы стали распространять листовки с приглашением на акцию «Бессмертный полк». При этом еще в апреле стало известно, что акция в 2024 году не состоится в очном формате. Об этом заявляла сопредседатель штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева.

Цунаева объясняла, что центральный штаб движения принял решение об отказе от очных акций «Бессмертный полк» в связи с угрозами общественной безопасности.

Руководитель отделения «Бессмертного полка» в Липецкой области Павел Полуротов также подтверждал эту информацию и предлагал альтернативы. По его словам, предприятиям и организациям рекомендуют сделать «Стену памяти», на которой можно разместить портреты ветеранов. В школах и детских садах пройдут тематические линейки и утренники, а «Разговоры о важном» 6 мая рекомендовано начать с рассказа об акции «Бессмертный полк».

Власти Элисты также опровергли проведение акции в городе. «Информация не соответствует действительности, так как акция "Бессмертный полк" в этом году проходит в онлайн-формате. Принять участие в ней может любой желающий, разместив портрет героя своей семьи в своих социальных сетях либо в статусе мессенджеров», — сообщила пресс-служба муниципалитета.

О заочном проведении «Бессмертного полка» заявляли и смоленские власти. Руководитель регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» Денис Пестунов также назвал листовки фейковыми.

О призывах прийти на акцию «Бессмертный полк» написали только региональные издания в небольшом количестве. Они подали эту информацию сразу в контексте предупреждения о том, что листовки фейковые.

В соцсетях информация о проведении очного «Бессмертного полка» распространяется в контексте опровержения фейков.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».