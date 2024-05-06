В российском городе строительный щит рухнул на женщину

В Уфе строительный щит упал на женщину и сильно травмировал ее

В Уфе снесенный ураганным ветром строительный щит рухнул на женщину, сильно травмировав ее. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в Telegram-канале местного управления гражданской защиты.

Инцидент произошел возле стройки по адресу улица Зорге, 73/1. «В ЕДДС города Уфы поступила информация о том, что упало ограждение на строительном объекте. В результате падения конструкции пострадала женщина», — сказано в сообщении.

На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно увидеть, что строительный щит буквально накрыл собой женщину, проходившую мимо. Позднее пострадавшая рассказала, что в момент инцидента шла на работу на улице Зорге, причем до места назначения оставалось несколько десятков метров. После случившегося ее отвезли в травмпункт. Врачи диагностировали у нее ушиб поясницы и травму левой ноги. Женщина призналась, что после падения ограждения она не может сидеть. Пострадавшая намерена провести экспертизу на предмет нарушений у застройщика «Жилстройинвест» и добиться компенсации морального вреда.

В апреле сообщалось, что в аварийном жилом доме в Копейске перекрытие едва не рухнуло на людей.