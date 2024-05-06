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00:40, 6 мая 2024Россия

В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Глава региона попросил сохранять спокойствие и уточнил, что силы противовоздушной обороны наготове. Также Гусев призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

В ночь на 18 апреля Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область при помощи дрона и трех метеозондов. По словам губернатора региона, серьезные разрушения не были зафиксированы, однако в результате падения беспилотника пострадала пенсионерка. Россиянку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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      Юлия Мискевич
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