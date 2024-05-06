В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Глава региона попросил сохранять спокойствие и уточнил, что силы противовоздушной обороны наготове. Также Гусев призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

В ночь на 18 апреля Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область при помощи дрона и трех метеозондов. По словам губернатора региона, серьезные разрушения не были зафиксированы, однако в результате падения беспилотника пострадала пенсионерка. Россиянку госпитализировали в состоянии средней тяжести.