В российском регионе загорелись пять СНТ

В Иркутской области 30 дачных домов загорелись в пяти СНТ

Пять садовых некоммерческих товариществ (СНТ) загорелись в двух районах Иркутской области. Огонь охватил 30 дачных домов, сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В садовом товариществе «Алюминщик» загорелись 15 дачных домов и хозяйственных построек. Там бульдозеры выкапывают противопожарные разрывы, огонь охватил площадь 620 квадратных метров. Пожар локализовали, в его ликвидации принимают участие 20 человек.

«В четырех садоводствах "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория" огонь охватил 15 строений. Пожар ликвидируют 22 специалиста и 17 единиц техники», — добавили в МЧС.

Ранее масштабный пожар произошел в Заиграевском районе Бурятии из-за обрыва провода. Огонь распространился минимум на 20 жилых домов, с пламенем боролись не только спасатели, но и местные жители.