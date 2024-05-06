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12:09, 6 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о начавшейся гонке вооружений в странах Европы

Глава МИД Украины Кулеба: Европа вступила в новую гонку вооружений

Фото: Kyrylo Chubotin / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский союз (ЕС) должен перейти к экономике военного времени, чтобы победить в начавшейся гонке вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

«Если мы хотим поддерживать мир в Европейском союзе, мы должны перейти к экономике и промышленности военного времени в Европе. Мы уже вступили в новую гонку вооружений, осознаем мы это или нет, нравится это нам или нет», — сказал глава украинского МИД.

Также он заявил, что одной из главных задач является приведение вооружений стран ЕС к единым стандартам.

Кулеба добавил, что производственные мощности Украины превосходят ее финансовые возможности, поэтому ЕС нужно заключать долгосрочные контракты с Украиной.

Ранее в Германии анонсировали передачу нового вооружения для Украины. Это будут дополнительные системы Patriot, IRIS-T и новые системы противовоздушной обороны Skynex.

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      Илья Таксюр
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