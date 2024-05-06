В Великобритании размножились мохнатые прыгающие пауки-иммигранты

В Британии нашли новый вид прыгающих пауков-иммигрантов с Карибских островов

В Великобритании нашли мохнатых прыгающих пауков-иммигрантов. Об этом сообщает Daily Mirror.

Новый вид паука обнаружил на кампусе Пенрин в графстве Корнуолл, где расположены Эксетерский университет и Фалмутский университет, член Британского арахнологического общества Тайлан Берри. Он связался с известным специалистом по паукам-скакунчикам Дмитрием Логуновым из Зоологического института РАН и переслал ему двух самцов и одну самку неизвестного паука. Логунов подтвердил, что это новый вид, а ближайший его родственник живет на островах Карибского моря. Паука назвали Anasaitis milesae.

Эксперты полагают, что членистоногие прибыли в страну на импортированных растениях или продуктах питания. Они могут совершать длинные прыжки во время охоты или чтобы избежать опасности. «Он обосновался на территории кампуса, и его сородичей легко найти в большом количестве, они уже активно размножились. Их также нашли в другом саду в 30 милях отсюда. Это милое маленькое существо, похожее по расцветке на старый ковер 1970-х годов — коричнево-белый и с рисунком», — рассказал Берри.

Anasaitis milesae точно не является аборигенным видом для Великобритании, однако по какой-то причине этих пауков не идентифицировали раньше в их естественном ареале обитания. Теперь единственные существующие записи о них находятся в Корнуолле.

В последние годы в стране появляется все больше тропических видов пауков, которые приживаются на новом месте благодаря глобальному потеплению и международной торговле. Доктор Хелен Смит, специалист по охране природы Британского арахнологического общества, сказала: «Мы очень мало можем сделать, чтобы остановить прибытие пауков. В связи с потеплением климата различные виды могут прижиться в определенных областях и меняют экосистемы довольно быстро». При этом инвазивные виды пауков конкурируют с аборигенными видами за пищу и жизненное пространство.

Ранее сообщалось, что в Австралии найден самый крупный паук, относящийся к виду Atrax robustus. Книга рекордов Гиннесса называет их самыми ядовитыми пауками в мире.