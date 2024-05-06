Во Франции обвинили США в ведении «агрессивной торговой войны» против ЕС

Евродепутат от Франции Андруэ: США ведут «агрессивную торговую войну» против ЕС

Член Европарламента (ЕП) от Франции Матильда Андруэ обвинила США в ведении «агрессивной торговой войны» против Евросоюза (ЕС) в сфере атомной энергетики. О действиях США евродепутат заявила в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК). «Лента.ру» изучила текст письма.

«6 февраля Еврокомиссия напомнила, что использование ядерной энергии необходимо "для декарбонизации энергетической системы к 2040 году". Хотя ядерная энергетика, как предполагается, гарантирует больший энергетический суверенитет Европы, в октябре 2022 года польское правительство выбрало американскую фирму Westinghouse для строительства трех реакторов, а не (французскую — прим. «Ленты.ру») EDF Group, что позволило Соединенным Штатам усилить свое влияние в Восточной Европе и ослабить ЕС», — пишет Андруэ.

В качестве еще одного шага в «агрессивной торговой войне», которую, по словам парламентария, США ведут против европейских компаний, депутат выделяет рассматриваемый в США законопроект, призванный «наказать» французскую компанию Framatome за связи с Россией до начала конфликта на Украине.

«Это позволило бы Westinghouse лишить Framatome доступа к своему топливному рынку для электростанций в Болгарии и Чехии, несмотря на то, что клиенты Framatome ясно дали понять, что они не хотят переходить от российской монополии к монополии США», — объяснила автор обращения.

В связи с этим член ЕП адресует вопрос Еврокомиссии относительно ее планов в контексте данного спора. «Поддерживает ли Еврокомиссия Framatome в этом контексте? Какие конкретные инициативы она предлагает для защиты европейской атомной промышленности от этих нападок?» — спросила она.

Ранее заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барлей допустила, что ЕС может сформировать собственную программу ядерного оружия, рассчитанную на все сообщество. Так она отреагировала на слова экс-президента США Дональда Трампа, сообщившего о нежелании защищать страны Европы в рамках НАТО.