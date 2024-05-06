Задержаны подозреваемые в убийстве ополченца Техаса

В ДНР задержаны подозреваемые в убийстве ополченца Бентли с позывным Техас

В Донецкой народной республике (ДНР) задержаны подозреваемые в убийстве ополченца Рассела Бентли, более известного под позывным Техас. Об этом сообщил адвокат его вдовы.

По его словам, подробности расследования не раскрываются. Известно лишь то, что проводятся судебно-медицинские экспертизы.

«Подозреваемые, совершившие это преступление, находятся под стражей и активно сотрудничают с правоохранительными органами», — сказал он.

О гибели Техаса стало известно в конце апреля. МВД ДНР 12 апреля сообщило о том, что Рассел Бентли пропал в Донецке. В ведомстве призвали всех, кто знает его местонахождение, обратиться в полицию. Также гражданина США объявили в розыск.