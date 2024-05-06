Депутаты разрешили «Роскосмосу» закрыть закупки

Госдума приняла внесенный кабмином закон о засекречивании закупок «Роскосмоса»

Закон о внесении госкорпорации «Роскосмос» и подведомственным ей учреждениям в список компаний, закупки которых закрыты, принят Госдумой во втором и третьем, окончательном, чтениях. Депутаты рассмотрели документ о внесении изменений в перечень по инициативе правительства, сообщает ТАСС

Действующий закон о контрактной системе госзакупок предусматривает секретность контрактов, которые заключаются с силовыми ведомствами, их подведомственными организациями, а также с госзаказчиками, которые находятся под санкциями.

Его уточнение позволяет «Роскосмосу» пользоваться теми же преференциями. Список подконтрольных ему компаний, чьи закупки также не нужно будет размещать на официальном сайте единой информационной системы, позднее утвердит кабмин.

Вместе с ним право на закрытые конкурентные закупки получили юридические лица, которым предоставили бюджетные инвестиции на капитальное строительство зданий и сооружений или приобретение ими объектов недвижимого имущества в том случае, если государство окажется одним из собственников субъекта инвестиций.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» выставит на продажу непрофильные активы общей стоимостью более 11,4 миллиарда рублей, в том числе земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха. Вырученные средства направят на улучшение финансово-экономического состояния предприятий.