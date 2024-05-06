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18:22, 6 мая 2024Бывший СССР

Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет

Жена дипломата Казахстана Мамаша сообщила о постоянном домашнем насилии
Карина Мамаш

Карина Мамаш. Кадр: Telegram-канал Dina Tansari

Карина Мамаш — жена советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша — заявила о постоянном домашнем насилии со стороны мужа на протяжении 10 лет, передает zerkalo.io.

«Заявляю, что подвергаюсь насилию уже 10 лет. Хочу, чтобы моего супруга лишили статуса дипломата и посадили в тюрьму за все издевательства, которые он надо мной совершал», — заявила Мамаш, добавив, что 5 мая муж применил силу и к старшей сестре, которая приехала к ним в гости.

Издание Orda.kz сообщило, что Министерство иностранных дел республики отозвало Мамаша в Казахстан, его делом будут заниматься правоохранительные органы.

В конце января за ужесточение наказания за домашнее насилие высказался сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Я хочу, чтобы в нашей стране утвердился принцип "закона и порядка". Так что позвольте дать четкий ответ, я полностью поддерживаю ужесточение наказания за домашнее насилие», — заявил он.

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      Валентин Карант
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