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18:35, 7 мая 2024Наука и техника

Apple продолжит заниматься автомобилями

DigiTimes: Apple обсудит партнерство с производителем электрокаров Rivian

Фото: Mike Segar / Reuters

Корпорация Apple может продолжить заниматься автомобилями, несмотря на отмену амбициозного проекта по выпуску собственного транспортного средства. Об этом сообщает издание DigiTimes.

Источники медиа рассказали, что Apple обсуждает условия договора с Rivian — американским производителем электромобилей, основанным в 2009 году. Детали переговоров неизвестны. Информация о контактах двух компаний появились спустя два месяца после того, как стало известно об отмене проекта по выпуску автомобиля Apple.

Специалисты DigiTimes заявили, что американский IT-гигант может как обсуждать сделку по выпуску автомобиля, так и интеграцию собственных решений в автомобили Rivian — например, мультимедийной системы Apple CarPlay. Аналитики напомнили, что ранее Apple обсуждала возможность сотрудничества с корейской корпорацией Hyundai, однако переговоры закончились ничем.

По словам журналистов издания Appleinsider, Digitimes имеет хорошую репутацию в области источников цепочки поставок. Однако никаких выводов о том, во что обернется сотрудничество компании Тима Кука и Rivian, пока сделать невозможно.

В начале апреля выяснилось, что корпорация Apple заметно сократила штат сотрудников из-за отмены ряда проектов. Так, оказались сокращены 600 специалистов, которые занимались разработкой электромобиля.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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