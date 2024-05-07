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09:01, 7 мая 2024Наука и техника

Apple обвинили в краже технологий

The Information: Apple обвинили в эксплуатации партнеров и краже технологий

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Корпорацию Apple обвинили в недобросовестном использовании технологий, принадлежащих другим компаниям. Об этом сообщает издание The Information.

Журналисты медиа выяснили, что Apple годами использовала технологии партнеров, которые разрабатывают и производят для нее гаджеты. Так, фирма может эксплуатировать производителей техники, с которыми она заключила контракт, и передавать их разработки другим партнерам.

В качестве примера специалисты привели GT Advanced Technologies, которая в 2014 году совместно с Apple работала над созданием прочного дисплея для iPhone. У фирмы накопились долги почти на полмиллиарда долларов, она объявила о банкротстве. Как отметили источники, в Apple «украли» наработки GT Advanced Technologies и передали другому партнеру, китайской компании Biel Crystal.

Также, например, китайская фирма SeeYa Technologies получила от Apple наработки японской Sony — последняя разработала для американского IT-гиганта технологию сборки очков Vision Pro. Корпорация Тима Кука передала интеллектуальную собственность после того, что Sony отказалась расширять производство для Vision Pro.

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При этом авторы The Information отметили, что право на передачу технологий третьим лицам закреплено в договоре. Поэтому формально Apple имеет полное право забирать у партнеров их наработки и передавать другим.

В начале апреля компания Apple попросила Апелляционный суд США отменить запрет на поставку и продажу умных часов бренда. Ранее корпорации запретили продажи ряда моделей Apple Watch из-за незаконного использования патента компании Masimo.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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