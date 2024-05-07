Блинкен заявил о намерении США продвигать свои нормы и стандарты с позиции силы

Блинкен заявил, что США хотят продвигать свои нормы и стандарты с позиции силы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе конференции по информационной безопасности в Сан-Франциско рассказал о намерении Вашингтона продвигать свои нормы и стандарты в информационной сфере с позиции силы. Его выступление транслировалось на YouTube-канале ведомства.

«Естественно, работать с позиции силы лучше для установления стандартов и продвижения норм по всему миру», — заявил он.

По его словам, возможности формирования технического будущего будут зависеть от способностей Соединенных Штатов создавать, развивать и размещать различные технологии.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что в ведомстве осознают возможность захвата переданной США партнерам техники и получения сторонними государствами технологий, которые применяются в той или иной боевой машине.