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02:36, 7 мая 2024Мир

Блинкен заявил о намерении США продвигать свои нормы и стандарты с позиции силы

Блинкен заявил, что США хотят продвигать свои нормы и стандарты с позиции силы
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Michalis Karagiannis / Globallookpress.com

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе конференции по информационной безопасности в Сан-Франциско рассказал о намерении Вашингтона продвигать свои нормы и стандарты в информационной сфере с позиции силы. Его выступление транслировалось на YouTube-канале ведомства.

«Естественно, работать с позиции силы лучше для установления стандартов и продвижения норм по всему миру», — заявил он.

По его словам, возможности формирования технического будущего будут зависеть от способностей Соединенных Штатов создавать, развивать и размещать различные технологии.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что в ведомстве осознают возможность захвата переданной США партнерам техники и получения сторонними государствами технологий, которые применяются в той или иной боевой машине.

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      Марина Совина
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