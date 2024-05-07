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14:48, 7 мая 2024Силовые структуры

Четверым обвиняемым по делу о погроме в аэропорту Махачкалы добавили обвинение

В Дагестане обвиняемым по делу о погроме в Махачкале добавили обвинение

Фото: Kazbek Basayev / Reuters

В Республике Дагестан четверым россиянам, обвиняемым по делу о погроме в аэропорту Махачкалы осенью 2023 года, предъявили новое обвинение. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает «Газета.Ru».

По данным издания, в обвинение добавили пункт о нарушении транспортной безопасности.

29 октября в аэропорт Махачкалы прибыли агрессивно настроенные мужчины, узнавшие, что туда прибывает самолет из Израиля. Сообщалось, что они проникли на взлетно-посадочную полосу, а также в служебные помещения, чтобы найти прибывших из Израиля. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Комментируя инцидент в авиагавани, глава Республики Дагестан Сергей Меликов пообещал, что все участники беспорядков будут привлечены к ответственности по уголовным и административным статьям.

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      Владимир Седов
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