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14:11, 7 мая 2024Мир

В России осудили попытку Украины сорвать акцию памяти Второй мировой войны в США

Депутат Журова осудила попытку Киева сорвать в США акцию памяти о погибших в ВОВ

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала попытки Украины сорвать ранее запланированную в США акцию памяти погибших в ходе Второй мировой войны (ВОВ) воинов. В беседе с «Лентой.ру» депутат осудила подобные действия Киева.

Ранее сообщалось, что постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и украинское консульство попытались сорвать акцию памяти воинов Второй мировой войны. Отмечалось, что эти структуры обращались в администрацию города в США, выступая против проведения церемонии возложения цветов к памятнику фронтовикам и против мемориального шествия.

«Они ведут себя уже так давно, ничего другого от них ожидать не приходится. Если они даже по отношению к религиозным праздникам себя так ведут. (...) Страшно за людей, которые не разделяют их взгляды, но вынуждены молчать, особенно в том, что касается 9 Мая, который для многих живущих на Украине стал близким праздником», — сказала Журова.

Западным странам это не близко. (...) Иностранные государства на такие попытки никак не реагируют, к сожалению. Для них сейчас все смешано. А что касается Украины, такие действия на их совести

Светлана Журовадепутат Госдумы

В конце апреля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США третий год подряд запрещают российским дипломатам возлагать венки к мемориалу «Дух Эльбы». По его словам, несмотря на существующие тогда разногласия Россия и США смогли перешагнуть через них перед лицом общей угрозы — нацистской Германии.

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      Кирилл Садовский
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