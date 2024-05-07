Экс-супруг Нюши прокомментировал развод с певицей после семи лет брака

Экс-супруг Нюши Сивов заявил, что отношения с певицей остаются близкими

Экс-супруг российской певицы Нюши (настоящее имя — Нюша Шурочкина), бизнесмен Игорь Сивов прокомментировал развод с исполнительницей после семи лет брака. Своим мнением он поделился в разговоре с StarHit.

По словам предпринимателя, теперь пара продолжает свой путь по отдельности, однако сохраняет между собой близкие отношения.

«Последнее время многие проходят новые и глубокие трансформации, и мы не являемся исключением. Проживаем изменения в отношениях, в своих проявлениях миру, в честности к себе. Мы искренне проживали наши отношения как пары в доверии друг другу, своим чувствам и сердцу. Мы знаем абсолютно все друг про друга», — подчеркнул собеседник издания.

Сивов добавил, что договорился с Нюшей о возможности быть свободными, а также заявить о разводе публично в тот момент, когда они оба посчитают, что время пришло.

Ранее певица рассказала, что разводится с супругом после семи лет брака. Нюша отметила, что давно разошлась с супругом, но решила раскрыть эту информацию только сейчас.

Тайная свадьба четы состоялась на Мальдивах в 2017 году, позднее Сивов и Шурочкина зарегистрировали брак в Казани. У пары двое общих детей — Серафима-Симба и Саффрон.