Эксперт оценила возможность применения миграционной политики Белоруссии в России

Эксперт Банишевская оценила работу с мигрантами в Белоруссии

Миграционная политика Белоруссии в отношении иностранцев эффективна, и ее можно было бы применить в России, считает эксперт Юлия Банишевская. Ее слова приводит «Царьград».

Как отмечается в материале, в Белоруссии сейчас почти нет мигрантов, потому что в республике принят ряд законов, который урегулировал их деятельность. В частности, один из них предполагает, что иностранец, даже женившись на белоруске, сможет получить гражданство республики только по истечении семи лет. При этом в браке должно родиться более двух детей.

«Практика, конечно, хорошая. Если она дает эффект, то почему бы ее не применить у нас. Но здесь вопрос в том, что снижать численность мигрантов предлагается, заходя со стороны самих мигрантов. То есть создавать им сложные условия работы, трудные условия получения гражданства, чтобы наша страна перестала быть для них привлекательной», — сказала Банишевская.

По мнению эксперта, в России в первую очередь нужно заставить бизнес вести дела прозрачно, тогда и «необходимость в том, чтобы завозить мигрантов тысячами, отпадет сама собой». «Важно, чтобы местный бизнес работал именно с коренным населением, чтобы русские люди не оставались без работы, чтобы они получали достойную зарплату, соразмерную затрачиваемым усилиям», — отметила Банишевская.

Ранее сообщалось, что в отношении нелегальных мигрантов в России могут ввести новый режим высылки, предполагающий ограничение нарушителей в определенных правах и усиление контроля за их местонахождением. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы