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15:39, 7 мая 2024Мир

ЕС предложил альтернативу для не желающих вооружать Украину стран

Politico: ЕС предложил нейтральным странам оказывать Украине гумпомощь

Фото: Thomas Peter / Reuters

Европейский союз (ЕС) предложил нейтральным странам, не желающим вооружать украинскую армию, в качестве альтернативы оказывать Киеву гуманитарную помощь. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщает журнал Politico.

«Столицы, которые выступают против военной помощи Киеву, могут ограничиться оказанием гуманитарной помощи», — отметили собеседники издания.

Отмечается, что соответствующее предложение было озвучено накануне заседания Европейского совета, на котором члены ЕС должны согласовать выделение Украине военной помощи за счет замороженных российских активов.

Ранее Бельгия решила поставлять Украине боеприпасы для систем противовоздушной обороны за счет замороженных активов России.

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      Виктория Кондратьева
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