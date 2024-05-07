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05:01, 8 мая 2024Экономика

Чемпион «Формулы-1» задумал обзавестись жильем в Майами

Пилот «Формулы-1» Шарль Леклер планирует покупку дома в Майами

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Монегасский автогонщик, чемпион «Формулы-1» Шарль Леклер планирует покупку недвижимости в Майами. Об этом он рассказал в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«"Майами, уже чувствую себя как дома... Не могу дождаться», — написал пилот итальянской команды Ferrari. Леклер собирается обзавестись жильем в элитном комплексе Edition Residences в оживленном районе Эджуотер. Комплекс представляет собой 55-этажную стеклянную башню на берегу моря. Здание вводят в эксплуатацию в 2027 году.

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Стоимость сделки не разглашается, однако, по данным New York Post (NYP), расценки начинаются от двух миллионов долларов. При этом, как пишет издание, ссылаясь на источники, в распоряжении гонщика окажутся апартаменты в районе 41-54 этажей. Квартиры здесь обходятся не меньше чем в 3,1 миллиона долларов (283 миллиона рублей), а площадь варьируется от 215 до 250 квадратных метров.

В самых компактных из них есть две спальни и две ванных. Другие кондоминиумы могут похвастаться тремя спальнями и тремя ванными. Кроме того, в здании оборудован ультрасовременный гоночный симулятор. Рядом раскинулся сад, также возле дома открыт бассейн с баром, кинотеатр и симулятор гольфа. В комплексе работает тренажерный зал с частными фитнес-студиями.

Ранее на продажу выставили особняк семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Поместье в швейцарском городе Гланд занимает более 20 тысяч квадратных метров и оценивается почти в 59 миллионов евро.

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      Виктория Клабукова
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