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10:05, 7 мая 2024Мир

Франция и Китай выступили за создание независимой Палестины

Франция и Китай выступили за создание независимой Палестины в границах 1967 года

Фото: Kike Rinc / Globallookpress.com

Франция и Китай выступили за создание независимого государства Палестина в границах 1967 года. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по ситуации на Ближнем Востоке, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая.

«Главы двух государств призвали к возобновлению политического процесса решительным и необратимым образом, к конкретной реализации "решения о двух государствах". (...) и созданию жизнеспособного, независимого, суверенного палестинского государства, основанного на границах 1967 года, со столицей в Иерусалиме», — говорится в заявлении.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в статье для газеты Le Figaro заявил, что создание независимого палестинского государства является необходимостью для решения палестино-израильского конфликта. Он отметил, что Пекин и Париж имеют в этом вопросе множество консенсусов и должны способствовать восстановлению мира на Ближнем Востоке.

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      Лина Пивоварова
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