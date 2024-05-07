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05:23, 7 мая 2024Из жизни

Голая женщина бросила дома детей и вломилась к соседу

Fox News: в США 24-летняя голая женщина вломилась в дом к соседу

Фото: Columbia County Jail / Fox News

В США арестовали женщину из штата Флорида, которая разбила окно в доме соседа и вломилась в помещение. Об этом сообщает Fox News.

Около полудня 1 мая в полицию города Лейк-Сити поступил вызов об ограблении. На месте правоохранители обнаружили голую женщину с порезами на руках, которая и оказалась преступницей. Ее опознали как 24-летнюю Хейли Блант, живущую по соседству. Пострадавший рассказал, что сначала Блант подошла ко входной двери его дома и постучалась. На вопрос, кто она и что ей нужно, женщина не ответила. Вместо этого она отправилась ко второй двери и снова начала стучать, не объясняя, кто она.

Когда пострадавший уже звонил в полицию, Блант разбила рукой окно рядом со входной дверью и забралась в дом. Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили женщину около входной двери с серьезными травмами. Ее отвезли в больницу. Вскоре выяснилось, что Блант бросила дома без присмотра двоих малолетних детей.

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После выписки из больницы женщину арестовали и обвинили в попытке ограбления, нанесении материального ущерба пострадавшему, а также в угрозе благополучию несовершеннолетних. Дети были обнаружены невредимыми и переданы родственникам.

Ранее в США обнаженная женщина подралась с полицейским и выстрелила в него из его же электрошокера. Обоих доставили с больницу с легкими травмами.

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      Никита Савин
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