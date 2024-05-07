Иностранец пошел гулять с собакой на курорте Испании и не выжил

The Sun: у британца остановилось сердце во время прогулки по пляжу с собакой

Британец потерял сознание во время прогулки с собакой в Испании и не выжил. Подробностями поделилось издание The Sun.

40-летний иностранец пошел гулять со своим псом по пляжу Лос-Энебралес на курорте Пунта-Умбрия 4 мая. Внезапно он упал в обморок на глазах других отдыхающих.

Очевидцы сразу сообщили в экстренные службы и попытались помочь мужчине самостоятельно. Затем на место прибыли спасатели, но сохранить ему жизнь не удалось — у него остановилось сердце.

Уточняется, что при мужчине не было документов, но его смогли опознать благодаря микрочипу собаки. Его отправили на вскрытие, чтобы установить точную причину смерти.

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