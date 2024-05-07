Иностранная студентка получила год условно за тверк у российского мемориала

В ХМАО суд дал год условно студентке из Замбии, станцевавшей тверк у мемориала

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) приговорил студентку из Замбии Зибу Тионге, станцевавшую у воинского мемориала, к году условно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Девушку признали виновной по части 4 статьи 354.1 («Осквернение символа воинской славы России, совершенное публично, с использованием сети «Интернет») УК РФ. Суд обязал ее найти постоянное жилье, оставил под подпиской о невыезде, а также лишил права публиковать материалы в интернете.

Следствие и суд установили, что 16 апреля 2022 года Тионге опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором она танцует тверк около Вечного огня, запись она сопроводила оскорбительной подписью. Студентка вину не признала, но извинилась за поступок.

4 мая в Ленинградской области неизвестный разгромил воинский мемориал братской могилы. Возбуждено уголовное дело.